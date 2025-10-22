Alla fine della partita contro il PSV Eindhoven, anche Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Skysport. Il Napoli ha perso 6-2 e sarà la prossima rivale di campionato dell'Inter . Queste le parole dell'ex giocatore nerazzurro: «Come si supera la sconfitta? Con il lavoro e un bagno di umiltà da fare tutti quanti perché questa sera tutti, compreso io, abbiamo fatto male, atteggiamento compreso».

«Bisogna correre tutti insieme, avere voglia di sacrificarsi per non prendere gol. Una cosa che l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto. Oggi, e anche in qualche altra partita recente, non è successo questo quindi dobbiamo guardarci in faccia, soprattutto noi 'vecchi' e dobbiamo fare capire anche a chi è arrivato dopo che non va bene assolutamente. Abbiamo un allenatore che sicuramente è capace di tirarci fuori da questa situazione, ma anche noi dobbiamo in primis tirare fuori qualcosa noi tutti quanti», ha aggiunto.