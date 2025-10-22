Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Skysport di Moto GP e Formula 1 e della sua esperienza sulle 4 ruote in LMGT3. Ma tra le tante cose di cui si è parlato c'è stato anche spazio per una sua vecchia passione, l'Inter.
news
Valentino Rossi: “Finale scorsa stagione drammatico. Chivu, dopo un po’ di rodaggio…”
«L'anno scorso la stagione è stata molto positiva ma ha avuto un finale drammatico. Abbiamo perso tutto, compresa la finale di Champions e a fine stagione era andato via anche Inzaghi. Eravamo tutti i tifosi un po' preoccupati. Anche perché è un grande allenatore», ha detto sulla passata stagione.
E su quella in corso ha aggiunto: «È stato preso Chivu che conosciamo tutti bene perché è stato un giocatore fantastico anche all'Inter. Ora sta andando bene dopo un po' di rodaggio e sta facendo un lavoro egregio. Stiamo vincendo, anche in CL, siamo lì davanti e possiamo fare bene anche quest'anno. Sabato sera c'è il Napoli e dobbiamo vendicarci visto che l'anno scorso ci hanno battuto, ecco, sarebbe bello vincere. Poi c'è Sepang e si fa il tifo per i nostri piloti».
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA