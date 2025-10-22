«L'anno scorso la stagione è stata molto positiva ma ha avuto un finale drammatico. Abbiamo perso tutto, compresa la finale di Champions e a fine stagione era andato via anche Inzaghi. Eravamo tutti i tifosi un po' preoccupati. Anche perché è un grande allenatore», ha detto sulla passata stagione.

E su quella in corso ha aggiunto: «È stato preso Chivu che conosciamo tutti bene perché è stato un giocatore fantastico anche all'Inter. Ora sta andando bene dopo un po' di rodaggio e sta facendo un lavoro egregio. Stiamo vincendo, anche in CL, siamo lì davanti e possiamo fare bene anche quest'anno. Sabato sera c'è il Napoli e dobbiamo vendicarci visto che l'anno scorso ci hanno battuto, ecco, sarebbe bello vincere. Poi c'è Sepang e si fa il tifo per i nostri piloti».