Martorelli: “Inter? Napoli per me resta favorito. Tutto sarà più chiaro da…”

Che mercato è stato quello estivo fin adesso? Sono arrivati tanti nomi.

"E' iniziato con il botto. L'Inter si era mossa prima del Mondiale per Club con colpi importanti come ad esempio Sucic. Il Napoli ha portato a casa De Bruyne. La Fiorentina con Fazzini e Viti si è ben comportata, senza dimenticare Dzeko. Poi la situazione s'è arenata come spesso succede. Durante la preparazione gli allenatori vogliono vedere sul campo quali sono le difficoltà effettive. Vedo in grande difficoltà il Milan che ha perso giocatori importanti, uno su tutti Reijnders e non lo ha rimpiazzato nel migliore dei modi. Penso che Allegri avrebbe fatto di tutto per portare a casa Vlahovic".