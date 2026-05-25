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fcinter1908 news interviste Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…”

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Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…”

Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato la fallimentare stagione del Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha mancato l'accesso in Champions League:

Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…”- immagine 2
DAZN

"Una sconfitta inaspettata, una sorpresa negativa. Nessuno si aspettava un risultato del genere, il Cagliari ha meritato di vincere”.

Milan Allegri
Getty Images

Il Como va in Champions.

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“Ha fatto qualcosa di incredibile. Arrivare davanti a Juve e Milan è qualcosa di incredibile. Centrare il quarto posto è qualcosa di veramente incredibile. Se immaginiamo che il Milan fino a due tre mesi fa avrebbe potuto impensierire l'Inter e oggi si ritrova fuori dalla Champions, è davvero assurdo".

(Fonte: TMW)

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