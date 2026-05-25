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fcinter1908 news interviste Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…”
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Martorelli: “Milan, assurdo. Fino a due mesi fa avrebbe potuto impensierire l’Inter…”
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato la fallimentare stagione del Milan
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha mancato l'accesso in Champions League:
"Una sconfitta inaspettata, una sorpresa negativa. Nessuno si aspettava un risultato del genere, il Cagliari ha meritato di vincere”.
Il Como va in Champions.—
“Ha fatto qualcosa di incredibile. Arrivare davanti a Juve e Milan è qualcosa di incredibile. Centrare il quarto posto è qualcosa di veramente incredibile. Se immaginiamo che il Milan fino a due tre mesi fa avrebbe potuto impensierire l'Inter e oggi si ritrova fuori dalla Champions, è davvero assurdo".
(Fonte: TMW)
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