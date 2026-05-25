Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha commentato la fallimentare stagione del Milan, che ha mancato l'accesso in Champions League:

Il Como va in Champions.

“Ha fatto qualcosa di incredibile. Arrivare davanti a Juve e Milan è qualcosa di incredibile. Centrare il quarto posto è qualcosa di veramente incredibile. Se immaginiamo che il Milan fino a due tre mesi fa avrebbe potuto impensierire l'Inter e oggi si ritrova fuori dalla Champions, è davvero assurdo".