Sandro Sabatini è intervenuto nel corso della nuova puntata di Numer1 Podcast. Tra i temi trattati il fallimento del Milan e del suo allenatore Massimiliano Allegri, dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'approdo in Europa League.
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Sabatini: “Io ‘allegriano’ ma Allegri ha fallito: ecco perché. Ora gli ‘Spallettiani’…”
"Avete ragione voi e quindi io dico subito: Allegri ha fallito. Così ci togliamo il pensiero. Al contrario di tanti altri che avete già già sentito che state per sentire - e non mi riferisco ai miei compagni di viaggio Ivan (Zazzaroni) e Giuseppe (Cruciani, ndr) - e io vi posso anche spiegare in che cosa Allegri ha sbagliato. Innanzitutto questa è una squadra che è crollata nelle ultime giornate. Ci sarà anche anche un problema di preparazione atletica come era successo anche nell’ultimo anno alla Juventus. Oppure c’è un problema psicologico perché questo Milan rende bene soltanto quando ha paura; quando invece non ha paura si mette il panico addosso e si rintana in difesa.
Oppure è un problema anche di formazione perché tutto l’anno su Fofana e Tomori è stato autolesionistico oppure giornate su Gimenez oppure è un problema anche di mercato perché un bravo allenatore riesce a farsi prendere i giocatori giusti, tipo un centravanti a gennaio in ogni caso i risultati non ammettono discussioni. Allegri non merita la conferma: ve lo dice un allegriano che ora però aspetta che gli Spallettiani, i Sarriani e quant’altro facciano lo stesso anche sugli altri allenatori. Per correttezza… anche se non lo fanno è lo stesso…”
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