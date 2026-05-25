"Avete ragione voi e quindi io dico subito: Allegri ha fallito. Così ci togliamo il pensiero. Al contrario di tanti altri che avete già già sentito che state per sentire - e non mi riferisco ai miei compagni di viaggio Ivan (Zazzaroni) e Giuseppe (Cruciani, ndr) - e io vi posso anche spiegare in che cosa Allegri ha sbagliato. Innanzitutto questa è una squadra che è crollata nelle ultime giornate. Ci sarà anche anche un problema di preparazione atletica come era successo anche nell’ultimo anno alla Juventus. Oppure c’è un problema psicologico perché questo Milan rende bene soltanto quando ha paura; quando invece non ha paura si mette il panico addosso e si rintana in difesa.