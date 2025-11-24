Negli studi della Nuova DS si è consumato un siparietto tra Stefano Sorrentino e Massimiliano Allegri in merito alla bravura di Maignan nel costruire il gioco da dietro.
Sorrentino: “Quest’anno giochi molto con il portiere”, Allegri: “Perché devo prendere gol se…”
La riflessione dell'ex portiere, la risposta dell'allenatore del Milan
Siparietto Sorrentino-Allegri—
Sorrentino ha fatto quindi notare all'allenatore del Milan: "Quest'anno giochi molto di più da dietro con il portiere, le tue squadre di solito non giocavano molto con il portiere". E Allegri ha risposto in maniera diretta e ironica: "È molto semplice. Se hai un giocatore molto bravo con i piedi è più facile giocare da dietro. È una roba semplice. Se ho un giocatore che non è bravo con i piedi perché devo giocare con i piedi e prendere gol? Anche con le mani è andato bene? Ma infatti si chiama portiere...".
(Nuova DS)
