Le dichiarazioni dell'agente sulla lotta scudetto con l'analisi post Inter-Como e Napoli-Juventus del 14° turno

Alessandro De Felice Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 04:02)

Giocondo Martorelli, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW:

"Napoli-Juve? Una vittoria meritata, il Napoli ha dimostrato anche nel primo tempo la supremazia trovando il gol con un calciatore importante come Neres. Nella ripresa il pareggio ha fatto sì che la Juve sembrasse voler giocare alla pari ma il gol del 2-1 ha fatto emergere la forza degli azzurri".

Dallo sfogo di Bologna ad oggi come è cambiato il Napoli di Conte?

“Conte sa di avere una squadra importante e doveva toccare le corde giuste per far tornare tutti sulla terra. Qualcuno camminava un metro sopra il livello terrestre. I risultati gli danno sempre ragione. Conte è un allenatore capace e un grande gestore. Non dimentichiamoci che mancavano tre calciatori fondamentali”.

Napoli favorito?

“Si. E l’ho detto dall’inizio. È la favorita insieme all’Inter. Sono le due squadre con il tasso tecnico più alto. E come terza squadra che può lottare per lo Scudetto perché non ha particolari impegni dico il Milan”.