Fabio Capello, ex allenatore, è tornato così sullo scudetto 2005-06 revocato alla Juventus per Calciopoli e successivamente assegnato all'Inter

Intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Fabio Capello , ex allenatore, è tornato così sullo scudetto 2005-06 revocato alla Juventus per Calciopoli e successivamente assegnato all'Inter .

"Ragazzi, se prendiamo tutte le società che lottavano per le prime 5-6 posizioni, tutte parlavano con gli arbitri. Quella volta lì c'è stato qualcosa... Noi non avevamo bisogno che gli arbitri ascoltassero, eravamo talmente forti, avevamo uno squadrone: erano scudetti meritati sul campo senza aiutini.

E' stato dato uno scudetto all'Inter arrivata terza perché c'era la necessità che ci fosse una vincitrice per fare la Champions. Avrei voluto farla io la Champions... Scudetto di cartone? Nel numero di scudetti però non c'è scritto 21 e uno di cartone. Io l'ho vinto sul campo, non l'ho vinto nei tribunali".