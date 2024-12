Intervistato da Tuttosport, Riccardo Maspero ha parlato della necessità del Torino di acquistare una punta a gennaio. All'ex giocatore piacerebbe vedere in granata Marko Arnautovic: "A me piace molto l’interista. Anche se non è più giovanissimo, Arnautovic ha grande talento e qualità tecniche importanti, abbinate a un fisico strutturato. Se trova fiducia e l’ambiente giusto per esprimersi, ti garantisce la doppia cifra di gol come nel biennio di Bologna. Fossi nel Toro andrei su di lui".