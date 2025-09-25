Intervistato da Il Sole 24 Ore, Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha affrontato il tema del nuovo stadio di Inter e Milan e del futuro di San Siro, caldissimo in questi giorni. Ecco le sue dichiarazioni:

Come valuta la situazione attuale, in particolare quella di San Siro, bocciato dalla Uefa per le sue inadeguatezze?

«San Siro è un simbolo del calcio italiano. Ma la realtà è che l’impianto non è più competitivo dal punto di vista economico e strutturale. La sua capacità di oltre 75.000 spettatori non si traduce in ricavi sufficienti e le spese di manutenzione sono elevate. Le carenze sul versante della hospitality, dove oggi i club generano le maggiori entrate, ma aggiungerei banalmente su quello dei servizi igienici, per non parlare degli aspetti tecnologici legati al media center e agli studi per la produzione tv, che la Lega oggi effettua direttamente, sono sempre più palesi. La ristrutturazione per svariate e inoppugnabili ragioni