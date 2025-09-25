L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato così di Cristian Chivu allenatore nerazzurro
Ha fatto i passaggi che doveva fare: c'è chi dice che è inesperto, ma viene dall'Ajax dove ne sanno di settori giovanili e ha fatto lo stesso percorso all'Inter.
Poi è arrivato ad un punto in cui si è staccato e ha aspettato: è vero che ha fatto poche partite al Parma, ma ha salvato una squadra che si pensava si potesse salvare brillantemente con Pecchia. Poi gli è capitata la grande chance: forse la prima scelta non era Cristian, anche per dargli modo di crescere da un'altra parte, ma non si sono incastrate molto le idee del club e si è data la possibilità a lui che conosce benissimo tutti.