FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Materazzi: “Chivu? Forse non era prima scelta Inter, ma a chi dice inesperto rispondo…”

news

Materazzi: “Chivu? Forse non era prima scelta Inter, ma a chi dice inesperto rispondo…”

Materazzi: “Chivu? Forse non era prima scelta Inter, ma a chi dice inesperto rispondo…” - immagine 1
L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato così di Cristian Chivu allenatore nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato così di Cristian Chivu allenatore nerazzurro: "Ha fatto i passaggi che doveva fare: c'è chi dice che è inesperto, ma viene dall'Ajax dove ne sanno di settori giovanili e ha fatto lo stesso percorso all'Inter.

Materazzi: “Chivu? Forse non era prima scelta Inter, ma a chi dice inesperto rispondo…”- immagine 2
Getty Images

Poi è arrivato ad un punto in cui si è staccato e ha aspettato: è vero che ha fatto poche partite al Parma, ma ha salvato una squadra che si pensava si potesse salvare brillantemente con Pecchia. Poi gli è capitata la grande chance: forse la prima scelta non era Cristian, anche per dargli modo di crescere da un'altra parte, ma non si sono incastrate molto le idee del club e si è data la possibilità a lui che conosce benissimo tutti.

LEGGI ANCHE

Inter Chivu
Getty Images

Se pensavo potesse diventare allenatore? No. In campo sì, ma non era uno di quelli mentalizzati: non era un Cambiasso per intenderci. Lui quando era in campo dopo l'allenamento veniva lì e ti dava indicazioni, con Cristian facevamo spogliatoio: invece adesso è diventato allenatore".

Leggi anche
Materazzi: “Balotelli prima di Inter-Barcellona disse: “Se entro, gioco male”....
Simonelli: “San Siro non più competitivo, al nostro calcio serve uno stadio per Inter e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA