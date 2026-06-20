Intervistato da La Stampa, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è tornato sulla sua battuta delle scorse ore su Ibrahimovic

Marco Macca Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 11:01)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Stampa, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è tornato sulla sua battuta delle scorse ore su Ibrahimovic, definito il più grande interista di sempre in maniera ironica. Ecco le sue dichiarazioni:

Ha detto che Ibrahimovic si sta rivelando il più grande interista di sempre. — Beh, da calciatore è voluto andare via e ha fatto arrivare da noi Eto'o. Poi ora al Milan succede quello che succede. La mia è solo una battuta, però mi sembra bella.

Vent'anni dalla vittoria del Mondiale. Che cosa resta? — Emozioni che non svaniranno mai. L'impresa che abbiamo compiuto è ancora impressa negli occhi di tutti noi e pure di chi faceva il tifo. Provo un gran dispiacere nel vedere che i bambini di oggi non possono vivere tutto questo.

Come si spiegano tre Mondiali senza l'Italia? — E' una questione generazionale, di sicuro non penso che la colpa sia di Gattuso o dei calciatori perché nella partita secca può succedere di tutto. Il problema è alla base, ci sono troppe regole sbagliate che non permettono al movimento di svilupparsi.

(Fonte: La Stampa)