Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu e ha detto la sua sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter.
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Materazzi: “Mi rivedo in Bastoni. Palestra ha personalità. Milan? Avessi la soluzione…”
Chivu l’ha sorpresa?—
«Da giocatore non parlava continuamente di tattica, ma evidentemente aveva dentro questa vocazione. Dopo il ritiro l’ho visto molto coinvolto nel lavoro con i giovani. A Cristian tutti hanno voluto bene. Io, lui e Stankovic abbiamo ancora una chat comune. Nel giorno dell’infortunio alla testa andammo tutti in ospedale perché eravamo preoccupati, poi tornammo più volte a trovarlo: questo racconta bene il rapporto che avevamo».
L’Inter intanto spinge per Palestra.—
«Penso sia pronto. Ha già dimostrato di avere personalità e coraggio. Si può inserire molto bene in un gruppo che considero ancora il più forte».
Bastoni si è ritrovato invece al centro di grandi polemiche.—
«Non ha commesso qualcosa di così grave. Mi sono rivisto un po’ in lui. A livello mediatico c’è stata un’esposizione eccessiva. Dal punto di vista personale, però, queste situazioni ti rafforzano. La sua fortuna, come fu per me, è avere alle spalle un ambiente che gli vuole bene».
Cosa non sta funzionando nel Milan?—
«Anche se avessi la soluzione, da interista, non te la direi».
(Corriere dello Sport)
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