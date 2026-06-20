Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore ha toccato diversi argomenti

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:02)

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu e ha detto la sua sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter.

Chivu l’ha sorpresa? — «Da giocatore non parlava continuamente di tattica, ma evidentemente aveva dentro questa vocazione. Dopo il ritiro l’ho visto molto coinvolto nel lavoro con i giovani. A Cristian tutti hanno voluto bene. Io, lui e Stankovic abbiamo ancora una chat comune. Nel giorno dell’infortunio alla testa andammo tutti in ospedale perché eravamo preoccupati, poi tornammo più volte a trovarlo: questo racconta bene il rapporto che avevamo».

L’Inter intanto spinge per Palestra. — «Penso sia pronto. Ha già dimostrato di avere personalità e coraggio. Si può inserire molto bene in un gruppo che considero ancora il più forte».

Bastoni si è ritrovato invece al centro di grandi polemiche. — «Non ha commesso qualcosa di così grave. Mi sono rivisto un po’ in lui. A livello mediatico c’è stata un’esposizione eccessiva. Dal punto di vista personale, però, queste situazioni ti rafforzano. La sua fortuna, come fu per me, è avere alle spalle un ambiente che gli vuole bene».

Cosa non sta funzionando nel Milan? — «Anche se avessi la soluzione, da interista, non te la direi».

(Corriere dello Sport)