Oggi torna in campo la Serie A, con una supersfida in programma alle 18: l'Inter di Cristian Chivu sarà ospite della Juventus di Igor Tudor.
Juve-Inter, il pronostico. Zazzaroni: “Chivu non perde, do X2”. Caressa invece…
A Radio Deejay, come di consueto, viene fatto il classico pronostico per la giornata: Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro sul derby d'Italia. Così il direttore del Corriere dello Sport: "Io ho la sensazione che l'Inter non perda: metto X2". D'accordo non totalmente Caressa, che ipotizza un pareggio come risultato finale.
