Anche Alessandro Matri era presente a Milano per la tappa italiana del World Legends Padel Tour 2026. L'ex attaccante ha parlato anche della corsa scudetto:
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Matri: “Milan, bella vittoria nel derby ma va detta una cosa. Chivu? Non è mai…”
"Si può riaprire perché i punti a disposizione lo permettono. Però vedo l'Inter avvantaggiata rispetto al Milan, per il +7 e per la qualità della rosa"
Sul derby vinto dal Milan—
"Mi aspettavo un derby così, perché comunque è sempre stata una partita importante e sentita: nell'Inter c'erano assenze importanti va detto, come Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro. Assenze che abbassano il livello della squadra, ma credo che la vittoria del Milan sia stata meritata, è stato comunque un derby giocato bene sul campo"
Weekend importante per l'eventuale rimonta del Milan?—
"Sicuramente l'Inter ha un impegno importante con l'Atalanta che viene da un impegno di Champions non positivissimo e avrà voglia di riscatto. Può essere una prima tappa di avvicinamento, anche se penso che la rosa dell'Inter sia superiore e possa mantenere questa distanza".
Su Chivu—
"È il primo anno in una grande squadra, non è mai semplice ma credo stia facendo un grande lavoro di valorizzazione dei giovani della rosa e sta dando spazio a tutta la squadra".
Sogno scudetto Milan—
"Come abbiamo detto, lo scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale di Allegri sarà tranquillizzare la squadra, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato".
(TMW)
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