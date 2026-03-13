"Vedo l'Inter avvantaggiata rispetto al Milan, per il +7 e per la qualità della rosa", ammette Alessandro Matri

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 20:16)

Anche Alessandro Matri era presente a Milano per la tappa italiana del World Legends Padel Tour 2026. L'ex attaccante ha parlato anche della corsa scudetto:

"Si può riaprire perché i punti a disposizione lo permettono. Però vedo l'Inter avvantaggiata rispetto al Milan, per il +7 e per la qualità della rosa"

Sul derby vinto dal Milan — "Mi aspettavo un derby così, perché comunque è sempre stata una partita importante e sentita: nell'Inter c'erano assenze importanti va detto, come Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro. Assenze che abbassano il livello della squadra, ma credo che la vittoria del Milan sia stata meritata, è stato comunque un derby giocato bene sul campo"

Weekend importante per l'eventuale rimonta del Milan? — "Sicuramente l'Inter ha un impegno importante con l'Atalanta che viene da un impegno di Champions non positivissimo e avrà voglia di riscatto. Può essere una prima tappa di avvicinamento, anche se penso che la rosa dell'Inter sia superiore e possa mantenere questa distanza".

Su Chivu — "È il primo anno in una grande squadra, non è mai semplice ma credo stia facendo un grande lavoro di valorizzazione dei giovani della rosa e sta dando spazio a tutta la squadra".

Sogno scudetto Milan — "Come abbiamo detto, lo scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale di Allegri sarà tranquillizzare la squadra, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato".

(TMW)