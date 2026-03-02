Roma, Juve, Milan e Napoli, tutto nei minuti finali: chi ci guadagna?

"La Juventus, perché il Napoli avrebbe pareggiato, il Milan avrebbe pareggiato ma sarebbe cambiato poco, perché l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve sarebbe scivolata a -7, sarebbe stato un bel problema. Ora è con gli scontri diretti a favore a -3 e con 11 giornata ce la può fare".