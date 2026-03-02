FC Inter 1908
Mattei: “L’Inter ha già vinto lo scudetto. Se guardiamo ai gol nei minuti finali…”

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto, ormai in mano all'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto, ormai in mano all'Inter:

Roma, Juve, Milan e Napoli, tutto nei minuti finali: chi ci guadagna?

"La Juventus, perché il Napoli avrebbe pareggiato, il Milan avrebbe pareggiato ma sarebbe cambiato poco, perché l'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juve sarebbe scivolata a -7, sarebbe stato un bel problema. Ora è con gli scontri diretti a favore a -3 e con 11 giornata ce la può fare".

(Fonte: TMW)

