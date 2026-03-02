Nainggolan: “Volevo andare all’Inter! Juve e arbitri? Ho il coraggio di dirlo”

“È il più forte mai avuto. Il mister mi chiuse a Trigoria di notte. Forse una punizione, forse una gara importante. Mi disse: “Questa settimana dormi qui, non voglio che esci”», racconta il belga. Il retroscena è quasi cinematografico: Spalletti nella stanza accanto che, fino alle dieci e mezza, passava a controllare che il suo pupillo non fosse evaso calandosi dalle finestre. Il risultato? «Giocai male. Era meglio lasciarmi libero. Dicevano che senza fumo e alcol avrei giocato nel Real? Senza il mio stile di vita non avrei avuto la mia felicità e non avrei reso così”.