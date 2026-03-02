Radja Nainggolan torna a parlare. L’ex centrocampista dell’Inter è intervenuto nel podcast di Sportium.fun e ha parlato - come di consueto - senza filtri.
news
Nainggolan: “Volevo andare all’Inter! Juve e arbitri? Ho il coraggio di dirlo”
Su Spalletti:
“È il più forte mai avuto. Il mister mi chiuse a Trigoria di notte. Forse una punizione, forse una gara importante. Mi disse: “Questa settimana dormi qui, non voglio che esci”», racconta il belga. Il retroscena è quasi cinematografico: Spalletti nella stanza accanto che, fino alle dieci e mezza, passava a controllare che il suo pupillo non fosse evaso calandosi dalle finestre. Il risultato? «Giocai male. Era meglio lasciarmi libero. Dicevano che senza fumo e alcol avrei giocato nel Real? Senza il mio stile di vita non avrei avuto la mia felicità e non avrei reso così”.
L’arrivo all'Inter?
“Ci volevo andare, ma quando mi chiesero se fossi felice, risposi che ero più triste per aver lasciato Roma”.
Sugli arbitri e il VAR:
“L’ho provato sulla pelle. Col Cagliari, allo Stadium, un rigore inesistente per loro. Con la Roma, tre gol presi con due rigori fuori area. Lo hanno visto tutti, io ho solo il coraggio di dirlo. VAR? Togliamolo, sta cambiando e limitando il calcio che è uno sport di contatto e furbizia. È altro, non questo. Se si deve sbagliare, meglio farlo alla vecchia maniera”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA