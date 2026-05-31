Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della scelta del prossimo ct dell'Italia

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 22:46)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della scelta del prossimo ct dell'Italia. "Penso ad una soluzione di alto, altissimo profilo: chi sarà chiamato a ridare senso alla nostra Nazionale deve avere spalle larghe, conoscenze, esperienza costruita sulla propria storia...".

Niente salti in avanti, dunque... — «Serve un vincente».

Pep Guardiola farebbe al caso nostro? — «Se guardiamo a cosa ha vinto, non c’è dubbio. Ma a proposito di successi, chi meglio di Roberto Mancini? Dal luglio del 2021 non mi sembra siano arrivate altre buone notizie e nel luglio del 2021 siamo diventati campioni d’Europa con il Mancio in panchina».

Guardiola, Mancini, Conte. — «Conte? Un altro ottimo allenatore, ma chi ha vinto in azzurro l’ho già ricordato».

Un tempo si arrivava primi al traguardo con la nostra scuola di commissari tecnici federali... — «Verissimo, ma, poi, non ci abbiamo più creduto: la scuola di Coverciano è diventata un ministero, non siamo stati più bravi a tirar fuori o crescere tecnici da trasformare in ct».

Ancelotti sulla panchina di una Nazionale fuori confine come, ormai, capita spesso. E non solo a noi italiani. — «Sapete una cosa? Vieterei con una norma questo andazzo: il ct deve essere del suo stesso paese per una questione di tradizione, identità calcistica, cultura. Non mi trova d’accordo tutta questa tendenza ad affidare le proprie sorti ad allenatori stranieri».

E a chi dice che si è esagerato un po’ nel non chiamare nessuno, proprio nessuno, dei “senatori” cosa risponde? — «Rispondo che i cosiddetti senatori ogni volta che c’è da andare in campo per vincere contro avversari meno forti o credibili, non si vince: il peso della responsabilità li schiaccia, e non capita solo ai nostri. Avete visto la finale di Champions di ieri? L’Arsenal ha fatto un catenaccio estremo, è stata una partita dove si sono emozionati soli i tifosi delle squadre».

(Gazzetta dello Sport)