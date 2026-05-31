Intervistato da Tuttosport, Marco Tardelli ha parlato del mercato della Juve e in particolare della possibile cessione del difensore

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 20:46)

Intervistato da Tuttosport, Marco Tardelli ha parlato del mercato della Juve e in particolare della possibile cessione di Gleison Bremer. "Sei obbligato a fare cassa. Ma se cedi un profilo del suo status, devi poi trovarne uno più forte e che ti costi meno. Come si fa a parlare di “mercato eccezionale” se lasci andar via giocatori simili? I colpi top li hai già in casa, basterebbe limitarsi a tenerseli stretti. Invece sembrano volersene privare. È un gatto che si morde la coda…".

Che cosa pensa dei portieri della Juve? Quanto hanno pesato le ingenuità di Di Gregorio e Perin? — «Gli errori dell’ex Monza sono chiari agli occhi di tutti. Il tema della porta è un problema, sì, ma è l’ultimo di cui mi occuperei. Ce ne sono altri più urgenti».

Per esempio? — «Penso che a questa squadra manchi la giusta dose di leadership. Non vedo giocatori sufficientemente strutturati e definiti in questo senso. Alcuni di questi si sono resi protagonisti con dichiarazioni che non mi sono piaciute per niente. Manca qualcuno che dia l’esempio in campo come nello spogliatoio. Un po’ quello che ha fatto Modric nel Milan per gran parte della stagione. Oggi è molto più difficile diventare un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il perché, per come la vedo io, dipende in parte anche dal fatto che nella rosa bianconera non ci sia più uno zoccolo duro azzurro. È diventato difficile farsi ascoltare, imporsi. Qualcuno ci ha provato, ma con scarsi risultati».

(Tuttosport)