Del numero 10 argentino ha parlato riferendosi alla gara contro la Juventus: «La partita con la Juve è stata una vittoria bellissima con un giocatore che ci ha fatto crescere più velocemente, ha fatto emozionare il Sinigallia tante volte e ha fatto emozionare me come allenatore. Un giocatore che è cresciuto tantissimo. Emozioni forti avute insieme a lui. Abbiamo avuto un rapporto speciale: io mi fido di lui e lui si fida di me e quella gara è stata bellissima da parte sua e quell'abbraccio nella foto era per dirgli che era stato bravo. E che doveva continuare a crescere», ha detto del giocatore che sta per affrontare i Mondiali con Scaloni e dovrebbe ritornare al Real che ha il diritto di riacquisto per nove mln sul suo cartellino.