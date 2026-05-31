Cesc Fabregas ha concesso un'intervista a Skysport nella quale ha parlato dell'annata del Como, che è approdato in Champions, commentando alcune immagini. Ha parlato anche dei contatti con l'Inter e di Nico Paz.
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Fabregas: “Nico Paz? Un rapporto speciale: io mi fido di lui e lui di me. Contro la Juventus…”
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Del numero 10 argentino ha parlato riferendosi alla gara contro la Juventus: «La partita con la Juve è stata una vittoria bellissima con un giocatore che ci ha fatto crescere più velocemente, ha fatto emozionare il Sinigallia tante volte e ha fatto emozionare me come allenatore. Un giocatore che è cresciuto tantissimo. Emozioni forti avute insieme a lui. Abbiamo avuto un rapporto speciale: io mi fido di lui e lui si fida di me e quella gara è stata bellissima da parte sua e quell'abbraccio nella foto era per dirgli che era stato bravo. E che doveva continuare a crescere», ha detto del giocatore che sta per affrontare i Mondiali con Scaloni e dovrebbe ritornare al Real che ha il diritto di riacquisto per nove mln sul suo cartellino.
(Fonte: Skysport)
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