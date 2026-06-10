FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”

news

Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”

Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna” - immagine 1
Alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato soprattutto del momento difficile dei bianconeri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato soprattutto del momento difficile dei bianconeri:

Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”- immagine 2

La società è fondamentale: deve essere umile, scendere al livello dei ragazzi di vent'anni e gestire la quotidianità dello spogliatoio. L'Inter insegna, così come il Milan di Galliani o la Juve che ha vinto in passato. In quella attuale, invece, mi pare che ciò da qualche anno non esista".

Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”- immagine 3

Torniamo alla Juve, in cosa ha dimostrato di mancare di 3-4 grandi giocatori?

—  

"Nello scorso campionato, quando c'è stato da vincere partite "da grande squadra", magari senza per forza giocare bene, non ce l'ha fatta. E ha iniziato a recriminare contro la sfortuna, l'arbitro, il rigore sbagliato... Tutte queste scuse non fanno una grande squadra".

(Fonte: Gazzetta.it)

Leggi anche
Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre...
Bellucci: “Esposito si sta guadagnando più spazio all’Inter, può diventare un top”

© RIPRODUZIONE RISERVATA