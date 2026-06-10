Alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato soprattutto del momento difficile dei bianconeri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato soprattutto del momento difficile dei bianconeri:

La società è fondamentale: deve essere umile, scendere al livello dei ragazzi di vent'anni e gestire la quotidianità dello spogliatoio. L'Inter insegna, così come il Milan di Galliani o la Juve che ha vinto in passato. In quella attuale, invece, mi pare che ciò da qualche anno non esista".