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Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato soprattutto del momento difficile dei bianconeri:
La società è fondamentale: deve essere umile, scendere al livello dei ragazzi di vent'anni e gestire la quotidianità dello spogliatoio. L'Inter insegna, così come il Milan di Galliani o la Juve che ha vinto in passato. In quella attuale, invece, mi pare che ciò da qualche anno non esista".
Torniamo alla Juve, in cosa ha dimostrato di mancare di 3-4 grandi giocatori?—
"Nello scorso campionato, quando c'è stato da vincere partite "da grande squadra", magari senza per forza giocare bene, non ce l'ha fatta. E ha iniziato a recriminare contro la sfortuna, l'arbitro, il rigore sbagliato... Tutte queste scuse non fanno una grande squadra".
(Fonte: Gazzetta.it)
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