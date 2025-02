1 di 3

LAUTARO

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda dell'Inter Sandro Mazzola ha parlato del derby di domani contro il Milan

Mazzola, Lautaro l’ha raggiunta: siete i due re dei bomber interisti nella storia Champions.

«Una persona non deve mai essere legata troppo ai propri traguardi, questo vale soprattutto per gli sportivi che devono pensare solo a rendere felici le persone che stanno a casa o allo stadio. In questo caso, poi, c’è di mezzo la mia Inter e per questo sono ancora più felice di essere stato raggiunto da un grande cannoniere come lui. Lautaro è forte forte, non lo scopriamo soltanto adesso. Ma, piuttosto, ho una curiosità...»

Prego.

«Ci ho messo meno tempo io o lui ad arrivare a 17 reti in questa Coppa?».

Lei lo ha fatto in 35 partite mentre Lautaro in 37... Vince Mazzola!

«Ah, mi consolo così, ma io a Lautaro auguro di farne molti, molti di più di me. E con questi gol, di trascinarci alla vittoria della Champions League. Anzi, spero che ne vinca due, come è successo alla mia grande generazione».

Cosa le piace del capitano interista di questa epoca?

«Il soprannome è bello, per uno che di cognome si chiama Mazzola ancora di più... Non è solo un grande attaccante, ma anche un grande capitano. Onora la maglia numero 10, che è sempre sacra nel calcio, anche se per me è altrettanto importante la numero 8, come sanno tutti. E poi incarna l’Inter, si fa voler bene dalla gente e dai compagni, dà l’esempio anche quando le cose non vanno bene».

Ha visto che prima la palla non entrava mai e adesso segna anche girato di spalle?

«Di grandi attaccanti ne ho visti tantissimi, qualche assist a Boninsegna e a Riva l’ho fatta pure io nella mia carriera. Sono fatti tutti così i bomber, hanno momenti in cui ci sono delle difficoltà sotto porta e altri in cui invece centrano il bersaglio in continuazione. I conti si fanno sempre alla fine, l’importante è non abbattersi: mi pare che il nostro capitano non lo faccia mai. Io dico che quest’anno possiamo sognare per davvero...».