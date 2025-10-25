Al termine di Napoli-Inter, Scott McTominay ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore azzurro: "Serviva una reazione dopo la sconfitta in Champions League. È stata una serata grandiosa, dovevamo reagire contro una delle migliori squadre come l'Inter che è un top team. Altro assist di Spinazzola? C'è una grande connessione, ma non solo con lui. Adesso dobbiamo continuare così".