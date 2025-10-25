FC Inter 1908
Napoli-Inter, Spinazzola: “Ecco cosa ci ha chiesto Conte per il secondo tempo”

Le parole di Spinazzola ai microfoni di Dazn pochi istanti prima dell'inizio del secondo tempo di Napoli-Inter
Matteo Pifferi 

Il Napoli conduce 1-0 all'intervallo sull'Inter per il calcio di rigore segnato da Kevin De Bruyne. Un rigore assurdo per un presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo che sta decidendo per ora la partita.

Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo, Leonardo Spinazzola ha parlato così:

"Conte ci ha chiesto di continuare a pressare, di non abbassarci. Dobbiamo restare alti"

 

