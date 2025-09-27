FC Inter 1908
Melis (DG Cagliari): “Tifoseria calda, siamo tutti uniti: l’obiettivo è…”

Ecco le parole di Stefano Melis ai microfoni di Dazn pochi istanti prima di Cagliari-Inter: le sue dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Stefano Melis, DG cagliaritano, ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Siamo abituati all'entusiasmo dei tifosi, abbiamo una tifoseria calda, favolosa, cerchiamo di essere uniti con loro per raggiungere i nostri obiettivi"

Che prospettive con Pisacane?

"L'auspicio è arrivare il prima possibile all'obiettivo salvezza, la parte positiva di questo inizio di stagione è che, tutti uniti, ci stiamo godendo qualcosa oltre le aspettative. Bravo il direttore Angelozzi, bravo il presidente e l'allenatore"

 

