Il dirigente del Cagliari ha parlato prima della gara con l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 20:35)

«Cagliari davanti all'Inter? Un po' strano avere addirittura anche un punto in più ma sono i vice campioni d'Europa, sappiamo che sarà dura e che faremo due diversi campionati. Noi abbiamo iniziato la stagione in maniera giusta. Siamo consapevoli di dover crescere tanto. Faremo la nostra partita, consapevoli di dover dare tanto». Così prima della gara con l'Inter, Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Skysport.

Human Rights è la scritta che è apparsa sul campo prima della gara con le lettere stampate sulle maglie dei giocatori: «Il messaggio è chiaro. Il nostro club non è nuovo a queste iniziative e cerchiamo di portare avanti per sensibilizzare e oggi lo facciamo rispetto ad un contesto internazionale che merita attenzione», ha spiegato.

«Giulini contento? A prescindere dai premi, che è presto, il cammino è lunghissimo, ci saranno delle libecciate durante la stagione come dice una figura del passato cara a nou. Cerchiamo di avere il popolo che ci soffia dietro e di avere la loro energia positiva», ha concluso.

(Fonte: Skysport)