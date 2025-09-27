FC Inter 1908
Ecco le parole di Adam Obert ai microfoni di Dazn pochi istanti prima di Cagliari-Inter: le sue dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Adam Obert, difensore dei sardi, ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Tifosi carichi? Abbiamo ricevuto tanta carica dei tifosi, dobbiamo sempre dare il massimo, la gente se lo merita. Oggi ci aspetta una partita difficile, sappiamo i punti forti e deboli dell'Inter, ci siamo preparati bene, daremo il massimo"

Serenità contro l'Inter

"Guardiamo sempre partita dopo partita, sappiamo le loro qualità, l'atteggiamento deve essere al massimo, dobbiamo fare cose che ci chiede il mister"

