Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Adam Obert, difensore dei sardi, ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Tifosi carichi? Abbiamo ricevuto tanta carica dei tifosi, dobbiamo sempre dare il massimo, la gente se lo merita. Oggi ci aspetta una partita difficile, sappiamo i punti forti e deboli dell'Inter, ci siamo preparati bene, daremo il massimo"