"Era importante tornare a vincere dopo la sconfitta contro il Parma, e tornare a vincere senza subire gol. Nei primi 25' abbiamo incontrato qualche difficoltà. Ci sono momenti in cui si segna subito, altri in cui non ci si riesce. Leao? E' talmente bravo, riesce a fare movimenti anche da vero centravanti. Quando hai giocatori così bravi tecnicamente, basta che loro si mettano a disposizione, per il resto va tutto bene. Il derby? Prepariamolo e godiamocelo, sarà una bellissima serata. Poi vedremo. Sorprese non ce ne sono, vedremo chi avremo a disposizione e ci prepareremo al meglio contro una squadra molto forte".