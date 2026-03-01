Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma:
Juve, Chiellini: “Champions? Si lotterà fino all’ultima partita. Sul futuro di Spalletti…”
"La Roma è una squadra forte, ha un allenatore forte, quindi ci aspettiamo di lottare fino all'ultima partita. Oggi è una partita importante, dobbiamo anche recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nelle ultime paritte di campionato, ma secondo me, a prescindere dal risultato di quest'oggi, ci sarà da lottare con tutte le squadre fino all'ultimo minuto dell'ultima partita per capire chi andrà in Champions".
Partita decisiva per la Champions?
"Non finisce domani, ma è chiaro che è una partita molto importante per entrambe le squadre ed entrambe le direzioni. Io credo che ci arriviamo bene, perchè a parte il passo falso col Como, che è l'unica partita degli ultimi 3 mesi in cui abbiamo fatto veramente una brutta prestazione, la squadra ha dato dimostrazione ancora una volta di solidità, di forza, comunque sta mettendo dentro quella fiducia e consapevolezza di essere una grade squadra. Quindi oggi non so se vinceremo o meno, ma quello che mi aspetto è una prestazione matura, una prestazione da Juventus come c'è stata mercoledì e come c'è stata in quasi tutte le partite, tranne ultimamente quella di Como".
Sul rinnovo di Spalletti?
"I per sempre quanto durano? Non vorrei... sto scherzando... (ride, ndr). Lo step di oggi è la partita, poi purtroppo avremo più tempo nelle settimane per metterci a sedere con Luciano, ma l'ho ripetuto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus il prossimo anno. Diamo tempo al tempo senza metterci step, scadenza o altre cose".
