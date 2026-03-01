"La Roma è una squadra forte, ha un allenatore forte, quindi ci aspettiamo di lottare fino all'ultima partita. Oggi è una partita importante, dobbiamo anche recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nelle ultime paritte di campionato, ma secondo me, a prescindere dal risultato di quest'oggi, ci sarà da lottare con tutte le squadre fino all'ultimo minuto dell'ultima partita per capire chi andrà in Champions".

"Non finisce domani, ma è chiaro che è una partita molto importante per entrambe le squadre ed entrambe le direzioni. Io credo che ci arriviamo bene, perchè a parte il passo falso col Como, che è l'unica partita degli ultimi 3 mesi in cui abbiamo fatto veramente una brutta prestazione, la squadra ha dato dimostrazione ancora una volta di solidità, di forza, comunque sta mettendo dentro quella fiducia e consapevolezza di essere una grade squadra. Quindi oggi non so se vinceremo o meno, ma quello che mi aspetto è una prestazione matura, una prestazione da Juventus come c'è stata mercoledì e come c'è stata in quasi tutte le partite, tranne ultimamente quella di Como".