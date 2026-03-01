Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus di campionato, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico.
news
Roma, Massara: “Rinnovi? Siamo in contatto con tutti gli agenti. Gasperini…”
Sulla questione rinnovi e il futuro di vari pilastri: da Cristante e Mancini a El Shaarawy e Dybala...
"Siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori, stiamo parlando in generale, non ci sono degli sviluppi particolari in questo momento, siamo molto concentrati su questo campionato sapendo di poter contare su ragazzi che sono molto attaccati alla Roma, che sono molto seri, professionali, che non hanno mai fatto mancare il loro impegno e si sono sempre visti in campo, quindi su questo aspetto siamo molto coscienti. Cristante e Mancini scadono nel 2027. Quando avremo notizie vi informeremo".
Stessa Roma o qualcosa di diverso?
"Il mister ha preparato la partita in questo modo, ma non penso che cambierà l’atteggiamento della squadra. Gasperini ha dato un’impronta chiara a questa squadra, voglio dire che l’aggressività, la maniera sempre propositiva e offensiva che ha sempre messo in campo in tutte le partite non mancherà neanche stasera, sicuramente, a prescindere dagli interpreti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA