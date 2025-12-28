FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Milan, Allegri: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti. Ma il nostro obiettivo…”

news

Milan, Allegri: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti. Ma il nostro obiettivo…”

Milan, Allegri: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti. Ma il nostro obiettivo…” - immagine 1
Il Milan di Massimiliano Allegri batte con un rotondo 3-0 l'Hellas Verona a San Siro e va momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri batte con un rotondo 3-0 l'Hellas Verona a San Siro e, in attesa delle risposte di Napoli e Inter, va momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica.

Milan, Allegri: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti. Ma il nostro obiettivo…”- immagine 2

Queste le considerazioni dell'allenatore rossonero dopo la partita:

Milan, Allegri: “La quota scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti. Ma il nostro obiettivo…”- immagine 3

"La rabbia sul 3-0? Dovevamo gestire meglio la palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. La palla va mantenuta in movimento e non da fermi. Abbiamo perso diversi palloni e su questo dobbiamo migliorare. Scudetto? Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86. Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e con grande velocità. Oggi abbiamo finalmente vinto contro una piccola in casa. Bisogna continuare a lavorare in totale serenità con un chiaro obiettivo: giocare in Champions l’anno prossimo".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Napoli, Manna: “2025 importante, vinto scudetto inaspettato. Limitazione mercato? Un...
Juventus, Spalletti: “Classifica? Dobbiamo restare a contatto con le più forti e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA