Il Milan di Massimiliano Allegri batte con un rotondo 3-0 l'Hellas Verona a San Siro e, in attesa delle risposte di Napoli e Inter, va momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica.
Il Milan di Massimiliano Allegri batte con un rotondo 3-0 l'Hellas Verona a San Siro e va momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica
Queste le considerazioni dell'allenatore rossonero dopo la partita:
"La rabbia sul 3-0? Dovevamo gestire meglio la palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. La palla va mantenuta in movimento e non da fermi. Abbiamo perso diversi palloni e su questo dobbiamo migliorare. Scudetto? Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86. Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e con grande velocità. Oggi abbiamo finalmente vinto contro una piccola in casa. Bisogna continuare a lavorare in totale serenità con un chiaro obiettivo: giocare in Champions l’anno prossimo".
(Fonte: DAZN)
