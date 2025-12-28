"La rabbia sul 3-0? Dovevamo gestire meglio la palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. La palla va mantenuta in movimento e non da fermi. Abbiamo perso diversi palloni e su questo dobbiamo migliorare. Scudetto? Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86. Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e con grande velocità. Oggi abbiamo finalmente vinto contro una piccola in casa. Bisogna continuare a lavorare in totale serenità con un chiaro obiettivo: giocare in Champions l’anno prossimo".