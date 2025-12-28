FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Cremonese-Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha rilasciato queste dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Cremonese-Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' stato un anno importante: abbiamo vinto uno scudetto inaspettato e una Supercoppa, ma non abbiamo tempo di festeggiare, bisogna subito ripartire ed essere concentrati sul presente. Non ci sono mai partite davvero facili, il livello è molto alto. La Cremonese sta facendo bene, ma noi siamo sul pezzo e in linea con gli obiettivi. Limitazione del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, visto che siamo una delle società più sane, se non la più sana, con liquidità e patrimonio netto positivo. Avere i soldi per acquistare ma essere costretti a vendere prima di comprare per me è un paradosso. Un blocco un po' scorretto, ma faremo di necessità virtù".

"Lang e Lucca? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di stare al Napoli. Lorenzo lo abbiamo voluto noi. Poi è chiaro che lo spazio è anche limitato visto che abbiamo un centravanti che si è integrato bene ed è forte come Hojlund. Lui deve farsi trovare pronto: a gennaio non escludiamo nulla".

(Fonte: DAZN)

