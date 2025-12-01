Milan, Bartesaghi: “Scudetto? Presto, se ne riparlerà a marzo. Allegri…”

Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Davide Bartesaghi, laterale del Milan, ha parlato degli obiettivi rossoneri in questa stagione. Ecco le sue parole:
La parola scudetto si può pronunciare?—
“È ancora presto per pensarci, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all’inizio, abbiamo davanti tante partite importanti: se ne riparlerà a marzo".
Come sta andando con Allegri?—
“Mi sta dando una grande mano, come tutto lo staff e tutti i compagni. Ho sempre, anche in allenamento, fiducia da parte loro: credo sia fondamentale per continuare a dare sempre il meglio, e migliorarsi ogni giorno”.
(Fonte: TMW)
