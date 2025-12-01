"Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto, hai più responsabilità", ammette Buongiorno

"In questa vittoria c'è lo spirito del Napoli, siamo riusciti a vincere tanti duelli, abbiamo corso tanto, sappiamo di aver bisogno di queste cose per vincere le partite"

Vi siete ritrovati, voi e Conte?

"Ci siamo parlati in serenità, non è mai mancata la fiducia verso di lui e in lui la fiducia verso di noi. Ora c'è da lavorare e continuare ad andare forte"