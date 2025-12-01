FC Inter 1908
Buongiorno: "Questo è lo spirito Napoli. Conte? Abbiamo parlato in serenità e…"

Buongiorno: “Questo è lo spirito Napoli. Conte? Abbiamo parlato in serenità e…”

"Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto, hai più responsabilità", ammette Buongiorno
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Roma, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato così:

"In questa vittoria c'è lo spirito del Napoli, siamo riusciti a vincere tanti duelli, abbiamo corso tanto, sappiamo di aver bisogno di queste cose per vincere le partite"

Vi siete ritrovati, voi e Conte?

"Ci siamo parlati in serenità, non è mai mancata la fiducia verso di lui e in lui la fiducia verso di noi. Ora c'è da lavorare e continuare ad andare forte"

Da dove arriva questo plus in questo momento difficile contando i tanti infortuni?

"Ci diamo carica a vicenda, lavoriamo tanto noi e il mister ci aiuta tanto. Questo spirito di squadra, questo affiatamento tra di noi ci porta a fare bene. Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto, hai più responsabilità ma dobbiamo continuare su questa strada per continuare a far bene in tutte le partite"

