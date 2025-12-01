Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Roma, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato così:
Buongiorno: “Questo è lo spirito Napoli. Conte? Abbiamo parlato in serenità e…”
"In questa vittoria c'è lo spirito del Napoli, siamo riusciti a vincere tanti duelli, abbiamo corso tanto, sappiamo di aver bisogno di queste cose per vincere le partite"
Vi siete ritrovati, voi e Conte?
"Ci siamo parlati in serenità, non è mai mancata la fiducia verso di lui e in lui la fiducia verso di noi. Ora c'è da lavorare e continuare ad andare forte"
Da dove arriva questo plus in questo momento difficile contando i tanti infortuni?
"Ci diamo carica a vicenda, lavoriamo tanto noi e il mister ci aiuta tanto. Questo spirito di squadra, questo affiatamento tra di noi ci porta a fare bene. Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto, hai più responsabilità ma dobbiamo continuare su questa strada per continuare a far bene in tutte le partite"
