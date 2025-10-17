Intervistato da Sky Sport, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è uscito allo scoperto, ammettendo che l'obiettivo dei rossoneri è vincere lo scudetto:
Fofana: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto. Lavoriamo per questo”
"Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto, ma ci sono tante cose prime di essere vicini a questo obiettivo. Come giocatore del Milan, bisogna pensare allo scudetto ogni anno, è normale. Lavoriamo per questo, andiamo in campo per vincere ogni partita e alla fine facciamo il conto".
"Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma è vero che se lo vinciamo dopo l’anno scorso sarà una gran gioia".
(Fonte: Sky Sport)
