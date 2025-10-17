Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è uscito allo scoperto, ammettendo che l'obiettivo dei rossoneri è vincere lo scudetto

Intervistato da Sky Sport, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è uscito allo scoperto, ammettendo che l'obiettivo dei rossoneri è vincere lo scudetto:

"Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto, ma ci sono tante cose prime di essere vicini a questo obiettivo. Come giocatore del Milan, bisogna pensare allo scudetto ogni anno, è normale. Lavoriamo per questo, andiamo in campo per vincere ogni partita e alla fine facciamo il conto".