Fofana: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto. Lavoriamo per questo”

Fofana: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto. Lavoriamo per questo” - immagine 1
Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è uscito allo scoperto, ammettendo che l'obiettivo dei rossoneri è vincere lo scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sky Sport, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è uscito allo scoperto, ammettendo che l'obiettivo dei rossoneri è vincere lo scudetto:

Fofana: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto. Lavoriamo per questo”- immagine 2
Getty Images

"Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto, ma ci sono tante cose prime di essere vicini a questo obiettivo. Come giocatore del Milan, bisogna pensare allo scudetto ogni anno, è normale. Lavoriamo per questo, andiamo in campo per vincere ogni partita e alla fine facciamo il conto".

Fofana: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto. Lavoriamo per questo”- immagine 3
Getty

"Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma è vero che se lo vinciamo dopo l’anno scorso sarà una gran gioia".

(Fonte: Sky Sport)

