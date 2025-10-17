Saranno ancora una volta i playoff a decidere il destino mondiale dell'Italia, che dopo Svezia e Macedonia del Nord proverà a invertire il trend

Marco Macca Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 04:02)

Saranno ancora una volta i playoff a decidere il destino mondiale dell'Italia, che dopo Svezia e Macedonia del Nord proverà a invertire il trend da incubo negli appuntamenti di marzo. Ne ha parlato anche Marco Parolo nel corso di un'intervista a Repubblica, che era in campo in quella nefasta partita di San Siro del 2017 contro la Svezia sotto la gestione Ventura:

«La colpa fu soprattutto nostra, di chi quelle due disgraziate partite le giocò. Ma è vero anche che iniziammo a perdere i play-off prima di scendere in campo, per l’atmosfera troppo pesante che ci circondava e che rese ancora più complicato il nostro compito».

Racconti, Marco Parolo. — «Tirava aria di fallimento. Già vedere l’Italia ai play-off pareva infatti una mortificazione, visto che siamo una Nazionale campione del mondo per 4 volte. Sentivamo di avere tutto da perdere e quella negatività ci rese ancora più deboli, nelle due partite con la Svezia (...). Tornare ai Mondiali dopo 12 anni sarebbe un’impresa, non routine. Possiamo farcela solo se tutti ragioneranno così: squadra, media, tifosi. Da giocatore ho vissuto le pressioni ambientali dall’interno, da commentatore tv dall’esterno. Ora alleno i giovani del Milan e ho una visione completa».

