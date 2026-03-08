Sommer a InterTV: “Restiamo lucidi, le assenze sono importanti ma non abbiamo perso per quello”

Punti pesanti in palio al Meazza per il Derby di Milano. Il Milan, dopo la vittoria nella gara d'andata, centra anche quella nel ritorno. Ancora una vittoria di misura dei rossoneri che portano a casa l'intera posta in palio. Inter a +7 sui rossoneri in classifica. Queste le parole di Sommer raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Non siamo stati molto creativi e con poco coraggio, non abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto due tre occasioni, alla fine perdiamo un derby che fa male. Sul gol subito? Non ho ancora rivisto le immagini, dopo la riguarderò e non so come sono andate le cose, abbiamo avuto possibilità per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Vantaggio in classifica? Ora siamo amareggiati ma dobbiamo esser tranquilli e già lucidi contro l'Atalanta sabato prossimo in casa con la massima lucidità dobbiamo andare passo per passo. Le assenze? Chiaro che per una squadra non avere giocatori importanti non è un bene, non possiamo però cambiare le cose, abbiamo alternative e non abbiamo perso per le assenze"