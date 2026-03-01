Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Leao ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria del Milan contro la Cremonese:
Milan, Leao a SM: “Derby? O noi o loro. Rispettiamo l’Inter, ma vogliamo vincere”
"Oggi potevo fare tre gol, ma sono contento anche per la squadra, perché abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo continuato a battagliare, loro in casa giocano molto bene. Nel primo tempo siamo stati imprecisi, nella ripresa meglio. Vogliamo salire in classifica. Devo ringraziare lo staff medico che mi aiuta ogni giorno. Mi sento ogni giorno meglio e cercherò di stare sempre meglio per il finale di stagione. Derby? E' una partita personale: non pensiamo allo scudetto, ma ad arrivare pronti per vincere quella partita".
"Rispettiamo l'Inter, che sta facendo un grande campionato, ma vogliamo arrivare carichi per vincere. O noi o loro. Intesa con Pulisic? Stagione difficile per i tanti problemi fisici, c'è ancora da migliorare ma io cerco sempre di aiutarlo a ritrovare il gol. Manca solo quello per ritrovare la fiducia. Quando sta bene, ci dà grandi cose. La mia posizione? A me piace stare in campo, che sia da centravanti sia a sinistra. Gol nel derby? Ci spero, ma punto a vincere".
