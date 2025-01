Christian Pulisic, autore del gol su rigore che ha ristabilito la parità in Juventus-Milan prima dell'autogol di Gatti, ha parlato così della gara di stasera e della finale con l'Inter in programma lunedì ai microfoni di Sport Mediaset:

"Siamo in finale, la squadra ha mostrato un grande spirito. Prima parte non bene, ma finiamo così e andiamo in finale. Derby con l'Inter? Voglio ripetermi, chiaro. Vogliamo vincere contro l'Inter. Sono una buona squadra, dobbiamo giocare bene".