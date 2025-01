Milan, Conceicao: “Febbre prima della partita? Dobbiamo superare le difficoltà”

Venerdì 3 gennaio 2025, nel pre-partita della semifinale della Supercoppa Italiana “Juventus-Milan”, l’allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha dichiarato in esclusiva su Italia 1: “La febbre? L’ho detto dobbiamo superare le difficoltà. L’importante è che la squadra capisca cosa fare per fare una bella partita: è importante vincere.

Noi guardiamo tutta la squadra, non uno solo. Poi l’individualità in un collettivo è importante e bisogna stare attenti. Francisco per ora è un avversario, dopo la partita sarò suo padre. Voglio batterlo. Giuntoli poco fa ha detto che Tomori è un giocatore interessante? Oggi quale giocatore della Juventus o del Milan non è interessante? Ho fiducia in Pavlovic e Gabbia, oggi ho scelto Tomori e Thiaw. Conto su tutti e speriamo in bene dai”.