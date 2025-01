Quando si gioca la finale di Supercoppa Inter-Milan?

Inter-Milan in finale di Supercoppa non è un inedito, nemmeno a Riyad. Le due squadre, che scenderanno in campo lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 20, si erano già affrontate a quelle latitudini due anni fa, quando i nerazzurri di Inzaghi inaugurarono il ciclo di tre successi che è ancora in piedi con un secco 3-0.