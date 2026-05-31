FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…”

news

Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…”

Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…” - immagine 1
Lo dice Christian Pulisic a Espn.com dal ritiro con la Nazionale USA, parlando di un 2026 estremamente deludente con la maglia rossonera
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

"Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".

Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…”- immagine 2
Getty Images

Lo dice Christian Pulisic a Espn.com dal ritiro con la Nazionale USA, parlando di un 2026 estremamente deludente con la maglia rossonera.

Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…”- immagine 3
Getty Images

"Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta", assicura l'attaccante. Dopo il probabile addio di Modric e il saluto di Leao che ha dichiarato di voler giocare in un'altra squadra e in un altro campionato, deve essere definita anche la situazione di Christian Pulisic.

Leggi anche
Mauro: “Ct Italia, ecco cosa serve. Faccio un nome. I cosiddetti senatori ogni...
Fabregas: “Nico Paz? Un rapporto speciale: io mi fido di lui e lui di me. Contro la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA