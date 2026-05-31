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Milan, Pulisic: “Periodo davvero difficile per la nostra squadra e per me, ma…”
"Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".
Lo dice Christian Pulisic a Espn.com dal ritiro con la Nazionale USA, parlando di un 2026 estremamente deludente con la maglia rossonera.
"Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta", assicura l'attaccante. Dopo il probabile addio di Modric e il saluto di Leao che ha dichiarato di voler giocare in un'altra squadra e in un altro campionato, deve essere definita anche la situazione di Christian Pulisic.
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