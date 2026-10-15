D'altronde ha segnato una tripletta contro l'Inter. Così Nicolò Tresoldi, che era già noto al mondo del calcio - Mancini compreso che lo vuole contendere a Klopp e alla Nazionale tedesca, ma difficilmente ce la farà - ha attirato l'attenzione dei media. Si era presentato (suo padre aveva detto in un'intervista della sua grossa passione) come grande tifoso del Milan alla vigilia della sfida contro l'Inter e i tre gol segnati ai nerazzurri hanno fatto scattare grande curiosità attorno ai suoi confronti.

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Il sorriso con cui ha lasciato San Siro alla fine della partita di San Siro e l'incertezza sulla scelta della Nazionale ("Ora mi diverto con l'Under21 tedesca e poi vedremo. So bene l'italiano? Ma sono nato in Italia e a casa mia si parla sempre l'italiano. Ma sono anche tedesco e mia madre e argentina...") hanno tenuto i fari accesi. Così Fanpage ha intervistato Francesca Saldi, la prima presidente dell'attaccante del Bruges, all'ASD Fontanelle, squadra di Gubbio. E lei ha raccontato delle squadre italiane che lo hanno scartato ai provini. Tra quelle squadre proprio l'amato Milan.

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«Era già un leader, ma di quelli che si fanno volere bene da tutti. Viene ogni tanto ancora in piazzetta al bar e gioca a carte con i suoi vecchi amici. A 12-13 anni ha fatto i provini con Milan, Juventus, Bologna e Fiorentina: gli risposero tutti che non era all’altezza. L'ennesima occasione persa del nostro calcio: è genuino, puro, riconoscente, e forse ha già scelto la Germania proprio per questo», le parole della dirigente al sito.

«Per salire a vederlo siamo arrivati a Milano con il pullman dell'Inter Club. Mi raccomandavano di stare zitta, e io rispondevo: "Mica vengo a fare il tifo contro l'Inter, vengo solo per vedere Nicolò!". Fuori dallo stadio ci siamo incontrati prima della partita con i suoi genitori e la sorella. Non lo abbiamo aspettato fuori perché è uscito all'una e mezza di notte e noi dovevamo rientrare, però con papà Emanuele c'è stato un siparietto divertente: siccome se avesse vinto il Bruges c'era il rischio che i tifosi sul pullman mi lasciassero a piedi, gli ho mandato un messaggio per ridere e lui mi fa: "Se succede, siete tutti ospiti miei a Milano!". Alla fine al ragazzo dell'Inter Club ho detto, scherzando: "Devo chiamare Tresoldi o mi fate salire?", e siamo ripartiti regolarmente…», ha raccontato la prima presidente di Tresoldi.

Tresoldi è rimasto com'è

«Non mi aspettavo tirasse il rigore e invece l'ha fatto. Lo hanno fischiato perché si sa che è milanista. Realizzare una tripletta a San Siro contro l'Inter era il sogno della vita. Nell'intervista a Sky con Boban sembrava un bambino al parco giochi: cambiava colore ogni dieci secondi per l'emozione, ma aveva un sorriso da orecchia a orecchia. Nicolò è nato a Cagliari e poi si sono trasferiti a Gubbio. Ma non giocava solo a calcio. Era bravo pure a tennis. È rimasto con noi fino a 13 anni e mezzo, poi si è trasferito all'Hannover. Mio padre ha sempre creduto in lui. Nicolò era un bambino vivace, un leader naturale. E quando tornava dai provini andati male con le big, rientrava in campo felice a giocare a pallone o a tennis come se niente fosse. Non ha mai perso la testa», ha aggiunto.

Se sceglierà l'Italia o la Germania? In Germania hanno creduto in lui, lo hanno valorizzato. Nicolò si sente italiano al 100% ed è grato per il percorso fatto in Under 21, ma la sensazione tra le righe è che la Germania sia avanti per come lo ha trattato. E per il calcio italiano sarebbe un'occasione persa. Avremmo avuto una grande coppia con Pio Esposito. Con i tre gol segnati all'Inter ha dimostrato di essere di una spanna sopra», ha concluso.

(Fonte: fanpage.it)