Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona a San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Milan, Allegri a SM: “Abbiamo ambizioni massime, ma serve realismo. In questo momento…”
news
Milan, Allegri a SM: “Abbiamo ambizioni massime, ma serve realismo. In questo momento…”
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona a San Siro
"Abbiamo giocato una partita ordinata. Nel primo tempo abbiamo sofferto, perché loro erano molto attenti. Una volta sbloccata, la partita si è indirizzata bene, anche se dopo il 3-0 dovevamo essere più puliti tecnicamente e dovevamo fare meglio. Nkunku? Sono contento per lui, perché è un giocatore che ha una tecnica importante e che può fare molto meglio, anche di quello che ha fatto oggi, nonostante i due gol".
"Ha un gruppo che lo supporta. Le nostre ambizioni sono massime, ma allo stesso tempo bisogna essere molto realisti: arrivare tra le prime quattro non sarà facile, in questo momento ci sono cinque squadre in lotta, con Como e Bologna subito dietro".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA