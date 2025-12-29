"Abbiamo giocato una partita ordinata. Nel primo tempo abbiamo sofferto, perché loro erano molto attenti. Una volta sbloccata, la partita si è indirizzata bene, anche se dopo il 3-0 dovevamo essere più puliti tecnicamente e dovevamo fare meglio. Nkunku? Sono contento per lui, perché è un giocatore che ha una tecnica importante e che può fare molto meglio, anche di quello che ha fatto oggi, nonostante i due gol".