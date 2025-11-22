FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Napoli, Milinkovic-Savic: “Abbiamo ritrovato energia e vogliamo dimostrare di essere grandi”

news

Napoli, Milinkovic-Savic: “Abbiamo ritrovato energia e vogliamo dimostrare di essere grandi”

Napoli, Milinkovic-Savic: “Abbiamo ritrovato energia e vogliamo dimostrare di essere grandi” - immagine 1
Prima della gara con l'Atalanta ha parlato il portiere azzurro e si è soffermato sull'ultimo difficile periodo alla corte di Conte
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo l'ultimo caotico periodo arrivato per la sconfitta col Bologna che ha causato lo sfogo di Conte e ha fatto pensare a scenari apocalittici nel periodo della pausa, il Napoli torna in campo al Maradona e affronta l'Atalanta che di terremoto ne ha vissuto un altro. Quello dell'esonero di Juric e l'approdo sulla panchina della squadra bergamasca di Palladino.

Prima della sfida, ai microfoni di DAZN, ha parlato il portiere azzurro, Vanja  Milinkovic-Savic. Questo è quanto ha detto:

-Che Napoli aspettarci? 

Il Napoli che dimostra di essere una grande squadra e che dimostra quanto vale dopo una brutta sconfitta, diciamo così. 

 -Conte dice che manca energia? 

Penso che l'abbiamo ritrovata quella che ci è mancata a Bologna, ci siamo dal punto di vista dell'energia. 

(Fonte: DAZN)

 

Leggi anche
Sommer: “Abbiamo studiato gli errori negli altri big match. Maignan? Domani…”
Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA