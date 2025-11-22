Prima della gara con l'Atalanta ha parlato il portiere azzurro e si è soffermato sull'ultimo difficile periodo alla corte di Conte

Dopo l'ultimo caotico periodo arrivato per la sconfitta col Bologna che ha causato lo sfogo di Conte e ha fatto pensare a scenari apocalittici nel periodo della pausa, il Napoli torna in campo al Maradona e affronta l'Atalanta che di terremoto ne ha vissuto un altro. Quello dell'esonero di Juric e l'approdo sulla panchina della squadra bergamasca di Palladino.

Prima della sfida, ai microfoni di DAZN, ha parlato il portiere azzurro, Vanja Milinkovic-Savic. Questo è quanto ha detto:

-Che Napoli aspettarci?

Il Napoli che dimostra di essere una grande squadra e che dimostra quanto vale dopo una brutta sconfitta, diciamo così.

-Conte dice che manca energia?

Penso che l'abbiamo ritrovata quella che ci è mancata a Bologna, ci siamo dal punto di vista dell'energia.

