Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Muharemovic: “Dzeko mi vede all’Inter? Grazie ma vediamo: penso solo al Mondiale, poi…”
news
Muharemovic: “Dzeko mi vede all’Inter? Grazie ma vediamo: penso solo al Mondiale, poi…”
Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo che piace molto all'Inter, ha parlato così della possibilità di approdare in nerazzurro
Intervistato da DAZN, Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo che piace molto all'Inter, ha parlato così della possibilità di approdare in nerazzurro in estate.
"Dzeko ha detto che mi vede all'Inter? Lo ringrazio per quelle parole, però vediamo. Il mio momento è ancora al Sassuolo, il mio pensiero è solo al Mondiale: poi cosa succederà dopo non si sa mai, vedremo cos'è meglio per me e il club".
© RIPRODUZIONE RISERVATA