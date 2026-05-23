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Muharemovic: “Dzeko mi vede all’Inter? Grazie ma vediamo: penso solo al Mondiale, poi…”

Muharemovic: “Dzeko mi vede all’Inter? Grazie ma vediamo: penso solo al Mondiale, poi…” - immagine 1
Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo che piace molto all'Inter, ha parlato così della possibilità di approdare in nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da DAZN, Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo che piace molto all'Inter, ha parlato così della possibilità di approdare in nerazzurro in estate.

Muharemovic
Getty Images

"Dzeko ha detto che mi vede all'Inter? Lo ringrazio per quelle parole, però vediamo. Il mio momento è ancora al Sassuolo, il mio pensiero è solo al Mondiale: poi cosa succederà dopo non si sa mai, vedremo cos'è meglio per me e il club".

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