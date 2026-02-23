Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell'Inter , ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria nerazzurra contro il Lecce:"Dal primo giorno ho sempre detto che le sue idee erano ben chiare: ci dà qualcosa di nuovo.

Ha fatto un grande lavoro e fatto capire che bisogna fare le cose per bene, avere fiducia e rispettare le cose che ci chiede: stiamo facendo un grande lavoro. Ma il campionato non è finito e bisogna andare avanti e fare il meglio per chiuderlo".