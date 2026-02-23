Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria nerazzurra contro il Lecce:"Dal primo giorno ho sempre detto che le sue idee erano ben chiare: ci dà qualcosa di nuovo.
Mkhitaryan: “Campionato non finito, dobbiamo chiuderlo. Chivu? Dal primo giorno ho detto.
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria nerazzurra contro il Lecce
Ha fatto un grande lavoro e fatto capire che bisogna fare le cose per bene, avere fiducia e rispettare le cose che ci chiede: stiamo facendo un grande lavoro. Ma il campionato non è finito e bisogna andare avanti e fare il meglio per chiuderlo".
