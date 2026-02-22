Intervenuto ai microfoni di Dazn, Landucci, vice di Allegri, ha parlato così del KO contro il Parma: "Non credo alla fortuna o sfortuna, abbiamo cercato di far gol in tutte le maniere, non c'è andata bene, il Parma ha fatto una buona partita difensiva. Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Ruben si è fatto male, abbiamo preso un palo con Leao, siamo dispiaciuti ma da martedì riprendiamo e domenica non sarà facile contro la Cremonese"
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Landucci, vice di Allegri, ha parlato così del KO contro il Parma
Gol del Parma—
"Che dire, si parla sempre di arbitri e VAR, è difficile arbitrale, sono di parte ma non mi sembra giusto commentare l'arbitro. L'arbitro ha deciso così, non dobbiamo appenderci agli alibi, dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita"
Tu sei stato un ex portiere?—
"Sono semiblocchi che facciamo anche noi, non vengono fischiati. Non li voglio commentare, li commentate voi che siete più neutrali. Non lo so, in questo momento tutti fanno polemica, a volte anche noi sbagliamo ed esageriamo. Accettiamo la decisione dell'arbitro come sempre, dobbiamo pensare a noi stessi per come fare per migliorare. Abbiamo tirato 25 volte in porta ma non abbiamo fatto gol"
