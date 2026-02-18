Nel freddo, nella neve di Bodo e su un campo tutt'altro che in perfette condizioni, l'Inter di Cristian Chivu scende in campo per dare continuità all'infuocata vittoria contro la Juventus e per provare a indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.
Bodo Glimt-Inter, formazioni UFFICIALI: Darmian titolare a destra, Lautaro-Esposito in avanti
L'allenatore nerazzurro opta per un massiccio turnover, con il ritorno da titolare di Matteo Darmian sulla fascia destra e di Francesco Acerbi al centro della difesa. In attacco, la coppia titolare sarà Lautaro Martinez-Esposito. Ecco le formazioni ufficiali:
BODØ/GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge. A disposizione: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 21 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen. Allenatore: Kjetil Knutsen.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Siebert (GER).
Assistenti: Seidel, Foltyn (GER).
Quarto ufficiale: Schlager (GER).
VAR: Dingert (GER).
Assistente VAR: Brisard (FRA).
