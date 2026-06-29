Il giocatore ha rilasciato un'intervista al canale YouTube del Pyunik, club dove ha mosso i primi passi

Gianni Pampinella Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 13:24)

In questi giorni Henrikh Mkhitaryan si trova in vacanza in Armenia. Il giocatore dell'Inter ne ha approfittato per fare visita al Pyunik, club dove a mosso i primi passi. Il giocatore ha rilasciato un'intervista al canale YouTube del club. "Ho fatto molta strada partendo dall'inizio, da qui, fino ad arrivare all'Inter, per me è motivo di grande orgoglio, tornare al Pyunik è sempre bello. Ci sono tanti ricordi che mi legano a questo posto, il giorno in cui sono venuto con mia mamma per iscrivermi all'Academy. È il mio primo club, la squadra che mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno. Esistono due tipi di giovani: quelli che sognano e quelli che desiderano raggiungere grandi obiettivi".

Un momento in cui hai dubitato di te stesso? — "Ci sono state delle delusioni, ma sono durate solo alcune ore, qualche giorno al massimo. Dopo ho sempre trovato dentro di me una grande forza per ripartire. Mi sono convinto che quello che stavo attraversando era solo un attimo. Attraverso gli amici e la famiglia si superano momenti difficili".

Come trovi la motivazione di continuare dopo una carriera così lunga? — "Grazie ai giovani che mi seguono, mio figlio, mio padre, la mia famiglia. Non posso permettere che tutto finisca a metà, non posso non finire quello che ho iniziato. Voglio chiudere in bellezza e spero di giocare per un altro anno, dopo tutto diventerà più chiaro. Per arrivare al successo c'è un solo modo, lavorare sodo e avere amore per se stessi. Non voglio che la mia carriera finisca con un calcio di bassa qualità. Ogni mattina mi sveglio sentendomi benissimo, vavdo con entusiasmo agli allenamenti, alle partite e penso che questo è quello che serve per rimanere ai vertici".